لطيفة ناعية سهير البابلي: "ستبقي في حياتنا بفنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة لطيفة، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على "تويتر" : "رحم الله الفنانة الكبيرة العظيمة سهير البابلي.. ستبقي في حياتنا بفنك وضحكتك وعطائك.. إنا لله وإنا إليه راچعون".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي عملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.