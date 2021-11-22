بيومي فؤاد ناعيا سهير البابلي: "وداعًا بكيزة هانم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان بيومي فؤاد، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب بيومي، عبر حسابه على إنستجرام: "وداعاً بكيزة هانم.. البقاء لله .. ربنا يرحمك".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء الأحد، عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي عملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.