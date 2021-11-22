شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد وائل جسار.. كيف جمع بين الرومانسية والشجن والأغانى الدينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ22 من نوفمبر مع عيد ميلاد المغنى اللبناني وائل جسار الذى يعد واحدًا من أهم المطربين في العالم العربى لما له من أغانى مميزة قدمها طيلة مسيرته الفنية، والذى نسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية، خاصة أنه تميز بغناء مختلف الألوان الغنائية، حيث قدم الأغانى الدينية مثل "قلبك حنين يا نبى"، والأغانى الرومانسية مثل "يوم زفافك" بالإضافة للأغانى الاجتماعية مثلما جاء مع أغنية "غريبة الناس"، وغيرهم من الأغانى التى تظهر فى التقرير التالى.

يوم زفافك

حققت أغنية "يوم زفافك" نجاحا كبيرا وقت طرحها، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، توزيع مدحت خميس، وساهمت في الشهرة الكبيرة للنجم اللبناني.

مشيت خلاص

أغنية أخرى من أبرز أغانيه، وطرحها عام 2005 وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وحققت الأغنةي وقت طرحها نجاح كبير، لما تتصضمنه من خطوط رومانسية يسيطر عليها الشجن.

غريبة الناس

أغنية "غريبة الناس" جاءت ضمن ألبوم "توعدني ليه" الذي طرحه "وائل" عام 2008، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، والكليب من إخراج فادي حداد، وحققت أيضا نجاح كبير للغاية، حتى إن النجم تامر حسنى خرج فى عدة برامج تليفزيوينة وتغنى بها، وقال إنه كان يتمنى غنائها.

بتوحشيني

من أبرز أغاني وائل جسار التي حققت نجاحاً كبيراً أثناء طرح الكليب الخاص بها، لتنضم لقائمة أغانيه المميزة.

قلبك حنين يا نبي

طرح "وائل" عام 2010 ألبوما دينيا صور منه على طريقة الفيديو كليب أغنية "قلبك حنين يا نبي" لتحقق نجاحا واسعا في مصر وهي من كلمات نبيل خلف، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج حسين المنباوي، ليقدم من خلالها وائل جسار شكل مختلف.