كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 08:43 صباحاً - تحتفل الفنانة المصرية ايتن عامر اليوم الاثنين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر بعيد ميلادها حيث شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي انطباعاتها بهذه المناسبة. وقالت ايتن عامر: “هتصدقوني لو قلتلكوا اني مبقتش بحسب انا عمري وصل كام؟ اصل العمر دة مجرد رقم، السن بيكبر ودي حاجة متقدرش تغيرها بس لو احنا نقدر نخلي روحنا متكبرش وتعجز وتفضل دايما روح طفل صغير حابب الدنيا”. This is a Twitter Status This is a Twitter Statushttps://twitter.com/AYTENAMER/status/1462536558028931075?ref_src=twsrc%5Etfw وتابعت “”انا مهما كبرت هعافر عشان روجي تفضل زي ما هي وما تكبرش، كل سنة وانا طيبة وكل سنة وانا حواليا كبل حبايبي بخير ويزيدوا ومينقصوش عشان الايام مبتحلوش غير بيهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ايتن عامر تعايد نفسها في عيد ميلادها: “انا مهما كبرت هعافر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.