شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يعمل لدى شركة أحمد مالك الاستثمارية فى فيلم "العيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان أحمد مالك فى أحدث فيلم "العيل" مع النجم أحمد حلمى صاحب شركة استثمارية، ويعمل عنده بطل العمل وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى بينهما، حيث بدأ مالك تصوير مشاهده الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل.

ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.