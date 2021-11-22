شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يعمل لدى شركة أحمد مالك الاستثمارية فى فيلم "العيل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان أحمد مالك فى أحدث فيلم "العيل" مع النجم أحمد حلمى صاحب شركة استثمارية، ويعمل عنده بطل العمل وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى بينهما، حيث بدأ مالك تصوير مشاهده الأيام الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل.
ويعمل المخرج محمد شاكر خضير على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.
ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الإسم النهائى للفيلم.
يذكرأن أحمد مالك يشارك فى فيلم "كيرة والجن" الذى يواصل أبطاله التصوير فى دولة المجر حالياً، والعمل مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.