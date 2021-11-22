شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. آخر ليالي "سالب واحد" على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان شادى سرور، مدير عام مركز الهناجر للفنون، مد العرض المسرحى "سالب واحد"، الذى يُعرض على مسرح الهناجر فى دار الأوبرا المصرية، مجانًا للجمهور، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وحضور العرض يوميًا فى السابعة مساء.

"سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية المهمة، التى حظت بالمشاركة فى العديد من المهرجانات المسرحية، وحصل العرض حتى الآن على 25 جائزة متنوعة، وكان له مشاركة متميزة فى الدورة الـ 14 من المهرجان القومى للمسرح المصرى وفازت بطلته يارا المليجى بجائزة أفضل ممثلة دور ثان"نساء"، كما شارك مؤخرا فى الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى بمدينة الإسكندرية وحصل على 6 جوائز.

يتناول العرض المسرحى قضايا المعاقين وذوى الهمم، ومعاناتهم فى التعامل مع الآخرين، والعرض من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، وبطولة حسام حافظ، ويارا المليجى، وعبد الرحمن محسن، وسالى سعيد، ومصطفى رشدى، وأحمد عباس، وتأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسنى، مصمم استعراضات مى رزيق.