شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلين فى السعودية ضمن موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مصطفى حجاج، حفلين ضمن حفلات موسم الرياض، وذلك يومي الخميس والجمعة 25 - 26 نوفمبر الجارى فى المحروسة بـ بوليفارد رياض سيتى.

من ناحية أخرى، انتهى المطرب مصطفى حجاج من تسجيل مينى ألبوم يضم 6 أغانى جديدة حسبما صرح مهندس الصوت والمنتج هانى محروس لـ"الخليج 365"، موضحا أنه تعاون فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد يحيى ومحمد النادى وعزيز الشافعى وجلال حمداوى وصابر كمال وجمال الخولى وياسر نور وأحمد إبراهيم ووسام عبد المنعم .

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع": "والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلاوه غلبت البقلاوة..وان كان عالغلاوه محدش بيك يتساوى..اسمع منى بطل ما تردش عليا".