"في الجنة إن شاء الله".. جومانا مراد تنعي سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة جومانا مراد، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتبت جومانا، عبر حسابها على إنستجرام": "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبتي ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، وربنا يصبر قلب أهلك وأحبابك وجمهورك.. خالص عزائي لأسرتك الكريمة ولمحبينك وجمهورك الكبير".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي عملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.