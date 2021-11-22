​لمى الرهونجي تعلن طلاقها من ​يزن السيد ثم تتراجع: “كنت معصبة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - فاجأت زوجة الممثل السوري ​يزن السيد​، ​لمى الرهونجي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان​ طلاقها منه قبل ان تعود وتتراجع معلنة انها تسرعت في اعلان الخبر.

ففي البداية أعلنت لمى طلاقها بمنشور قالت فيه: “حابة خبّر الكل إني طلقت، شكراً إلك يزن السيد ، تركت ،أنا ما عاد بدي، لا حدا يبعتلي مسجات ولا حدا يتصل فيني، وما حدا يعطيني مواعظ تشمتي الناس فيكي؟”.

وأضافت :”أنا آخر همي الناس، أنا آخر وحدة ممكن يهمني الناس، أنا مهم كون مرتاحة وسعيدة، لو سمحتوا كل واحد يوفر رأيو لنفسو، وشكرا، قصة خلصت وطويتها، ليش كتير مكبرين الموضوع، الطلاق عادي المهم راحة البال”.

غير ان لمى قد بعد فترة قصيرة وتراجعت عن قرارها وكتبت: “ما رح أعمل عليكم فيلم وأقول كان حسابي تهكر، كنت معصبة، ومشكلة وخلصت يعني ما اطلقنا”.

وأضافت: “بالعادة أنا ما بعصب وبالي طويل، بس شكلها الكهربا مأثرة على نفسيتي، بس اكتشفت أدي في ناس محبة، وأديي في ناس حقودة”.

يذكر ان يزن السيد أعلن زواجه من ​لمى الرهونجي في مايو 2019 وهي الزوجة السابقة لأنس نصري شقيق أصالة نصري.

ولمى الرهونجي هي الزوجة الثانية ليزن السيد حيث انه تزوج عام 2012 من السورية فلك الفقير ورزق منها بإبنه يعرب ثم انفصل عنها عام 2017.