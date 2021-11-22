ياسمين صبري واحمد ابو هشيمة يخطفان الانظار بإطلالة جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها جمعتها بزوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة. واكتفت ياسمين صبري بالتعليق على الصورة بايموجي قلبين في اشارة واضحة الى الرومانسية والحب والذي يربطها بزوجها. بدوره نشر أبو هشيمة نفس الصورة عبر حسابه على انستغرام وعلق بنفس الطريقة. وظهرت ياسمين صبري في الصورة بجاكيت باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة. فينما أطل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مرتديًا جاكيت باللون الأسود، منسقا أسفله تيشرت أبيض وبنطلون أسود.

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