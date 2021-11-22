شاهد.. عبير صبري بوصلة رقص داخل المصعد

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كتب امير فتحي في الاثنين 22 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - أطلت الممثلة المصرية عبير صبري، على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو طريف جداً، ظهرت فيه وهي ترقص داخل المصعد،
وعلقت عبير صبري على الفيديو كاتبة :”وتبقى احلى حاجة في الخروجة فيديو الاسانسير”.
وقد اثار الفيديو اعجاب متابعي عبير صبري والذين تغزلوا بها حيث جاء في التعليقات “
واأاا كككككك ممممم عسل وسكر وشربات كم انتى رقيقه ورقراقه وطيبه وحنونه ومحترمة داءما وابدا منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه منوره الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه
”.
يذكر ان عبير صبري كانت قد اعلنت مؤخرا عن حصولها على الاقامة الذهبية في دولة الامارات وذلك عبر حسابها على انستغرام.
فقد كتبت عبير صبري: “خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين .حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا».
”.
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