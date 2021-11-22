شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وخيرى بشارة وهانى شنودة ينعون سهير البابلى: كانت نبض المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم خالد النبوى، على تقديم العزاء فى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء أمس، الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث قال النبوى، عبر حسابه على تويتر: "وداعًا سهير البابلى، كان المسرح بيتك وكلنا زوارك، الله يرحمك برحمته الواسعة".

أيضا المخرج الكبير خيرى بشارة، نشر صورة جمعته بالفنانة الراحلة، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "ألف رحمة ونور على سهير البابلى، فلترقدى فى سلام"، كما نعاها الملحن والموزع الموسيقى الكبير هانى شنودة، قائلا: "رحم الله الفنانة القديرة سهـير البابلى، فنانة ليها رصيد كبير فى قلوب المصريين"، مضيفا: "لم تكن مجرد ممثلة فنانة، سهير كانت نبض المواطن خصوصا فى فترة نضجها الفنى قبل اعتزالها.. ربنا يرحمها".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وقررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، إقامة سرادق العزاء، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.



خيرى بشارة مع الراحلة سهير البابلى



خيرى بشارة



هانى شنودة