شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبى السينمائى مودعا سهير البابلى: فنانة من طراز نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان دبى السينمائى الدولى، على تقديم العزاء فى وفاة النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء أمس، الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنها فنانة من طراز نادر أدخلت البسمة والبهجة إلى وجوه ملايين العرب من المحيط للخليج بأعمالها المميزة.

وكتب الحساب الرسمى لمهرجان دبى، عبر تويتر: "وداعًا سهير البابلى.. فنانة من طراز نادر، أدخلت البسمة والبهجة إلى وجوه ملايين العرب من المحيط للخليج بأعمالها المميزة، وألهمت محبى الفن بأدوارها التى برعت فى تجسيد شخصياتها.. سهير البابلى".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وقررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، إقامة سرادق العزاء، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.