شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تستعيد ذكرياتها مع الراحلة سهير البابلى بصورة أبيض x أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة القديرة شريهان، عن صورة قديمة بالأبيض والأسود، جمعتها مع الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، حيث ظهرت فيها الفنانة الراحلة قبل قرار ارتدائها الحجاب منذ فترة طويلة.

ونشرت شريهان، الصورة عبر ستورى حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بنعى صديقتها الفنانة الراحلة، قائلة: "استودعتك الله والله خير الحافظين"، مع الآية القرآنية: "وبشر الصابرين.. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وقررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، إقامة سرادق العزاء، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.