شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم ومحمد فؤاد وهند صبرى وكندة علوش ينعون سهير البابلى: وداعا صاحبة أخف ظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان الكبير أحمد آدم، النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء أمس، الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنها واحدة من أرقى الفنانات وأصدق من قابل فى حياته، وقال آدم، عبر حسابه على فيس بوك: "وداعاً سيدتى.. وداعاً لأرقى وأجمل وأصدق من قابلت فى حياتى، وداعاً السيدة سهير البابلى، حزين عليكى جدا وعزائى للأسرة"، فيما قال المطرب والفنان محمد فؤاد: "ننعى ببالغ الحزن الفنانة الكبيرة سهير البابلى، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولأسرتها وذويها الصبر والسلوان".

ونعتها أيضا النجمة التونسية هند صبرى، التى قالت: "فقدنا فنانة من رائدات المسرح العربى عبر تاريخه، حققت نجاحات كبيرة أدخلتها قلوب الجميع، وداعا الفنانة الكبيرة سهير البابلى، وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها عبر الوطن العربى الكبير"، فيما قالت النجمة السورية كندة علوش: "البقاء لله.. رحلت الفنانة العظيمة سهير البابلى الممثلة والكوميديانة العبقرية التى لا تشبه أحد، لحضورها وصوتها وأدائها وقع خاص يخطف الأنظار والقلوب ويرسخ فى الذاكرة، وداعاً لواحدة من أهم ملكات المسرح العربى".

كما نعت النجمة حنان مطاوع، الفنانة الراحلة، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "ربنا يرحمك ويصبر قلبك ومحبينك اللى أنا منهم"، وقالت زينة: "لا إله إلا الله، الله يرحمها الحاجة سهير البابلى سيدة المسرح الكوميدى، بحبها أوى، فنانة كبيرة وعظيمة، البقاء لله وحده".

فيما نعى الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الفنانة الراحلة، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "وداعا سيدة المسرح المصرى الأولى، وداعا صاحبة أخف ظل مصرى، وداعا الممثلة العظيمة التى كانت جزءا لا يتجزأ من خشبة المسرح، فكانت تعطيه من روحها ويعطيها من روحه فنشعر كمشاهدين أننا لسنا أمام ممثلة بارعة وفقط ولكن أمام عرض مسرحى كامل متكامل، وداعا سهير البابلى التى لا مثيل لها".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

قررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، إقامة سرادق العزاء، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.



أحمد آدم



حنان مطاوع



زينة



عبد الرحيم كمال



كندة علوش



محمد فؤاد