شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الديباني.. رحلة نجاح من الإسكندرية لأوبرا باريس والغناء أمام الرئيس باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر مصر بالعديد من المواهب الشابة القادرة على إدهاش العالم، في شتى المجالات، الأدب والفنون وغيرها من المجالات، ومن حين لآخر تنطلق بنات وأبناء مصر، يجولون العالم، يقتنصون الفرص ويحققون الأحلام، ويلهمون غيرهم من الموهوبين.



فرح الديباني

فرح الديباني، واحدة من تلك النماذج "اللي ترفع الراس"، حيث استطاعت، أن تصل للعالمية وتؤكد موهبتها وترفع اسم مصر في المحافل الدولية، خاصة باعتلائها مسرح احتفالية منظمة اليونسكو بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها في باريس، وهي الاحتفالية التي أقامتها منظمة اليونسكو ومديرتها العامة السيدة أودري أزولاي في مقرها، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومجموعة من الشخصيات الدولية البارزة والعديد من الفنانين العالميين، أبرزهم النجم العالمي فوريست ويتيكير.



فرح الديباني

قدمت فرح الديباني أغنية العندليب عبد الحليم حافظ "وحياة قلبي" بتوزيع جديد، وصاحبت فرح الديباني أثناء غنائها أوركسترا خاص بقيادة الموسيقار الفرنسي الشهير ستيفان جوبير، ويتضمن موسيقيين من فرنسا ودول أخرى، بالإضافة إلى فريق جسور، بقيادة الموسيقار الفلسطيني الفرنسي عيسى مراد، ومشاركة فريدريك شابورون وريشارد توريجانو ومارك بورونفوس من فرنسا وريشاب براسانا من الهند وسمير حمصي ويمان سحيم من سوريا وهاني المرسي من مصر، كما شارك فرح الديباني غناء الأغنية المصرية كورال اليونسكو الذي قامت فرح الديباني نفسها بتدريبه على غناء هذه الأغنية باللغة العربية.



فرح الديباني

اختيرت فرح الديباني الفنانة العربية الوحيدة المشاركة في الاحتفالية وكممثلة عن المنطقة العربية، فيما يعد أبرز مشاركة فنية مصرية في احتفاليات الأمم المتحدة ومنظماتها، وتعد هذه المشاركة تأكيدا لموهبة فرح الديباني ومشوارها نحو العالمية الذي بدا بدراستها لفن الأوبرا في أعرق المعاهد الموسيقية في برلين بألمانيا عقب اكتشاف موهبتها اثناء دراستها بالمدرسة الألمانية بالإسكندرية.



فرح الديباني

التحقت فرح الدياني بأوبرا باريس عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس، بالإضافة إلى فوزها بالعديد من الجوائز الدولية، مسيرة فرح الديباني العالمية جعلتها واحدة من 40 شخصية مؤثرة مصرية يتم تكريمهم في جناح مصر بعرض الاكسبو في دبي.