شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يقدم شخصية محامٍ بحكاية "طعم الدنيا" من مسلسل الا انا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان إسلام جمال شخصية "محامى" ضمن أحداث حكاية "طعم الدنيا" ضمن أحداث مسلسل إلا أنا والذى يعرض على قناة dmc، من إخراج أحمد حسن، وجاءت مشاركته فى هذه الحكاية بعد نجاحه فى حكاية "بدون ضمان"، والتي عرضت الشهر الماضى، وشارك في بطولتها هنادى مهنى وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



الفنان إسلام جمال

ويصور فريق العمل حاليًا اليوم الرابع على التوالي في منطقة المعادى، حيث تجمع المشاهد كل من إسلام جمال وإيمان العاصى، وكمال أبو راية، ومن المفترض أن تتنتقل إلى أماكن أخرى للتصوير خلال الأيام المقبلة .

حكاية "طعم الدنيا" يشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كلاً من اسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاورى، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، رضا ادريس، محمد رضوان، محمود عامر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.