شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "المحكمة" بحضور أبطاله الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة فيلم "المحكمة" عرضا خاصا، بحضور أبطاله وصناعه، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 من شهر نوفمبر الجارى بإحدى السينمات.

كان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.