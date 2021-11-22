شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو العرب يودعون سهير البابلى: خسرنا قيمة فنية كبيرة وصاحبة حضور وموهبة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن والطرب فى الوطن العربى، على نعى النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، مؤكدين أنها قامة فنية كبيرة لا تعوض وصاحبة حضور وموهبة فريدة.

ونعى الفنان الأردنى منذر رياحنة، الفنانة الراحلة سهير البابلى، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "الفن يودع الأناقة كل يوم، رحمة الله عليكى يا جميلة"، فيما قالت النجمة التونسية درة: "الله يرحم الفنانة القديرة المبدعة المحبوبة سهير البابلى، صاحبة الحضور والموهبة الفريدة التى لن تتكرر، الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته خالص التعازى لأسرتها وجمهورها"، فيما قال المطرب الإماراتى حسين الجسمى: "وداعاً سهير البابلى، الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها ومحبّيها".

كما نعتها أيضا النجمة التونسية لطيفة، قائلة: "رحم الله الفنانة الكبيرة العظيمة سهير البابلى، ستبقى فى حياتنا بفنك وضحكتك وعطائك.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقالت النجمة اللبنانية إليسا: "عم نخسر قيمة فنية كبيرة برحيل سهير البابلى، نجمة النجمات وملكة الأعمال الخالدة اللى بعدنا كل يوم منتذكرها، الكبار ما بيموتو وبيبقو خالدين.. الله يرحمها".

الفنان الكويتى الكبير داود حسين، ودع الفنانة الراحلة، قائلا: "سهير البابلى فى ذمة الله.. الله يرحمها ويتغمد روحها الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله، الفاتحة على روحها الطاهرة يرحمكم الله"، وأيضا المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، الله يرحمها ويغفر لها الفنانة الكبيرة القريبة من قلوبنا الأستاذة سهير البابلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وقررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، إقامة سرادق العزاء، بعد غد الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.



اليسا



حسين الجسمى



داود حسين



درة



عبد الله الرويشد



لطيفة