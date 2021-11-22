"وداعًا ملكة البهجة".. هكذا نعى هاني رمزي الفنانة سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان هاني رمزي، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب رمزي، عبر حسابه على إنستجرام: "وداعًا ملكة البهجة سهير البابلي".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي عملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.