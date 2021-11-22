هند صبري ناعية سهير البابلي: "حققت نجاحات كبيرة أدخلتها قلوب الجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة هند صبري، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتبت هند، عبر حسابها على "تويتر": "فقدنا اليوم فنانة من رائدات المسرح العربي عبر تاريخه.. حققت نجاحات كبيرة أدخلتها قلوب الجميع.. وداعًا الفنانة الكبيرة".

وأضافت: "خالص العزاء لأسرتها ومحبيها عبر الوطن العربي الكبير".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي عملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.