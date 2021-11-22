رسالة خالد تاج الدين لـ عمرو دياب: "رقم 1 على عصام صاصا وحمو الطيخا وعنبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الشاعر خالد تاج الدين، رسالة للنجم عمرو دياب، بعد تصدره قائمة موقع "يوتيوب" للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة في مصر الأسبوع الماضي (من 12 - 18 نوفمبر).

وكتب تاج الدين، عبر حسابه بموقع "تويتر": "حيرتنا والله يا هضبة.. بقالي 20 سنة بشتغل معاك وأنت دايما نمرة واحد، بس إنك تبقى نمرة واحد على عصام صاصا وحمو الطيخا وعنبة لأ كده كتير بقى".

وكشف تصنيف "Youtube Charts" في فئة قائمة الأغاني الرائجة والإحصاءات، عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا ومشاهدة بمصر محققًا 12 مليون مشاهدة في أسبوع فقط.

وجاء في المركز الثاني مطرب المهرجانات عصام صاصا بـ 5.47 مليون مشاهدة، بينما جاء النجم محمد حماقي في المركز الثالث بـ 5.43 مليون مشاهدة.

وجاء في المركز الرابع حسن شاكوش، ثم ويجز في المركز الخامس، ثم مسلم، ثم محمد رمضان، ثم حمو الطيخا، وجاء تامر حسني في المركز العاشر، ثم عمر كمال، ثم حمو بيكا، ثم أحمد سعد، ثم أحمد موزة، وحودة بندق، وعنبة، والصواريخ، وعمر كروان، وفي المركز 20 سيف مجدي.

ويتصدر عمرو دياب ترتيب "Youtube Charts" للقائمة الأكثر استماعا ومشاهدة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة "90 يوما" من العام الجاري، محققًا أكثر من 91 مليون مشاهدة.