"النجمة العملاقة".. غادة عبد الرازق تنعي سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتبت غادة، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله في النجمة العملاقة سهير البابلي.. اللهم أرحمها وأجعل مثواها الجنة يا رب العالمين".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر 86 عاما.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.