أحمد بدير ينعي سهير البابلي باكيًا: فقدنا ضحكة وابتسامة لن تُعوض

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان أحمد بدير، الفنانة القديرة سهير البابلي التي توفيت يوم الأحد، مؤكدًا أننا فقدنا ضحكة وابتسامة لن تُعوض، حيث تعلم منها في مسرحية "ريا وسكينة" وكان تلميذًا أمامها.

وبكى بدير تأثرًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، وقال: "قلبي حزين جدًا، متغلاش على ربنا، وأنا قضيت معاها أجمل أيام عمري في ريا وسكينة، أكثر من 8 سنين مسرح وكنت بروح كل يوم وعارف أنها هتفاجئني بحاجة جديدة وتعليني لفوق".

تابع الفنان: "كنت بضيع ليها إفيهاتها وكانت بتستحمل، والممثل لما يشتغل مع الأقوى منه بيكبر، وهي كانت كبيرة وتكبر اللي معاها وإنسانة وطيبة وحنونة وعاطفية وأم وأخت".

أضاف: "ليها مواقف كتير مع الكومبارس وكانت بتقف معاهم وتساعدهم ومثقفة وفاهمة قضايا البلد والمشاكل الاجتماعية وبتحط إيدها على الجرح علشان المشاهد يفوق، والمسرح كان مدرسة وهي كانت رائدة المدرسة".

وقال بدير: "كانت بتقولي عايزين نعمل مسرح بس عايزين ورق كويس والكلام ده كان من 14 سنة تقريبًا، وهي كانت نجمة مسرح وربنا يجعلها من أهل الجنة، فقدنا ابتسامة وضحكة وقيمة وقامة كبيرة".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.