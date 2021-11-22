فيديو “مؤسف”.. لهذا السبب تم إيقاف مباراة ليون ومرسيليا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقفت مباراة ليون ومرسيليا عقب إصابة لاعب خط وسط النادي المتوسطي ديميتري باييت في رأسه بعبوة مياه ألقيت من جماهير المدرج الشمالي لملعب غروباما في ليون، ضمن منافسات المرحلة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقرر الحكم رودي بوكيه إيقاف المباراة بعد قرابة 7 دقائق على انطلاقها وطلب من الفريقين العودة إلى غرفة تبديل الملابس، بينما تلقى باييت العلاج على أرض الملعب.

كان باييت يتحضر لتنفيذ ركلة ركنية عندما سقطت المقذوفات بجانبه، ليقوم الحكم بابلاغ ما يحصل إلى مندوب المباراة.

ومع عودة الهدوء إلى المدرج الشمالي للملعب، حاول باييت أن يلعب الركنية مجدداً، عندما أصيب في أذنه بعبوة مياه ألقيت من المدرجات.

وبقي قائد مرسيليا على الأرض لدقائق طويلة، محاطاً باللاعبين من كلا الفريقين وأعضاء الطاقم الطبي لمرسيليا.

كان باييت تعرض لصافرات الاستهجان وللإهانات من قبل جماهير ليون خلال فترة الإحماء، علماً انها المرة الثانية التي يتعرض فيها لحالة مماثلة بعدما كان أصيب بعبوة خلال مباراة فريقه أمام نيس في بداية الموسم في آب.

وكانت المباراة قد توقفت قبل ربع ساعة من النهاية، قبل أن تعاد خلف أبواب مغلقة وعلى أرض محايدة في تروا في 27 تشرين الأوّل الماضي، حيث انتهت بالتعادل 1-1.

ويشهد الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022 تصاعد أعمال الشغب في المدرجات، حيث شهدت مباراة مرسيليا وسان جيرمان في 24 تشرين الأوّل الماضي في استاد فيلودروم رمي عبوات من قبل الجماهير.