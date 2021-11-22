مفيد فوزي يهاجم دينا الشربيني وعمرو دياب: قدّما صورة سيّئة للشّباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم الإعلامي مفيد فوزي مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته منذ شهر، قائلاً: “ما هو إلا سجادة حمراء، وقليل من الفن”.

وحول إن المهرجان خاص بالأزياء فقط، قال: “الظهور عاريةً أجمل”، مضيفاً: “يمكن في مصر هناك درجة كبيرة من الحياء الشرقي، والناس اعتادت أن تتفرج في مهرجان الجونة على السجادة الحمراء فقط، لا يحدث أبداً نوع من النقاش حول الأفلام المعروضة، والنقد قليل بل قد يكون منعدماً، وأبرز ما في الجونة السجادة الحمراء”.

وتابع: “حواري مع الفنان عمرو دياب كان نوعاً من الرغبة لأعرف مَن هو هذا الفتى، حيث كنت مسكوناً بجماليات الغناء الحقيقي، وعبد الحليم حافظ، وغير مسكون بأغنية ميال”.

وأكد: “نجاح عمرو دياب اجتماعي بشدة وليس فنياً، ولم تتغير صورته عندي، ولا فنان تؤرخ عليه عواطفي كما حدث لعبد الحليم، ولا الفنان الذي بكاني في لحظة المحنة أيام النكسة مثل أغنية عدّى النهار”.

وختم: “علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني قدّمت صورة سيئة للشباب بنسبة 100%، ودينا كممثلة جيدة، ولكن كظهور اجتماعي لها مع دياب، لو لي قرار لجذبتها وقلت لها تعالي يا بنت واهتمي بشغلك، ولو كنت والدها لضربتها علقة”.