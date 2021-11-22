أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في “بافتا اسكتلندا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في اسكتنلدا “بافتا”، عن فوز الممثل أمير المصري بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه “Limbo”.

ونشر شكراً خاصاً عبر “إنستغرام”، لأكاديمية “بافتا اسكتلندا”، وشارك الجائزة مع الممثل فيكاش بهاي وجميع طاقم العاملين في فيلم Limbo.

وأعلن عن عدم وجوده في الحفل لاستلام جائزته، فأرسل مقطع فيديو يعبر فيه عن سعادته بهذه الجائزة، وقال: “أود أن أشكر BAFTA Scotland على هذا التكريم الذي أتشرف به، ولسوء الحظ لم أحضر هنا للاحتفال معكم بالجائزة، حيث أنا موجود بعيداً في مصر”.

ويُعد Limbo هو التجربة الطويلة الثانية للمخرج بن شاروك، الذي فاز بـ3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وهي جائزة الهرم الذهبي أحسن فيلم، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة فيبرسي “الاتحاد الدولي للنقاد”.

ويسلط العمل الضوء على حياة 4 لاجئين، أحدهم الأفغاني فرهاد “فيكاش بهاي”، الغاني عبيدي “كوابينا أنساه”، النيجيري واصف “أولا أوربيي” والبطل الأساسي هو عمر، أمير المصري، وهو سوري الجنسية ضمن حوادث العمل، في رحلتهم لطلب اللجوء لاسكتلندا.