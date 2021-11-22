وزيرة الثقافة: مسرحية سالب واحد تجربة جريئة لشباب موهوبين

قالت عبد الدايم، إن العرض يمثل تجربة جريئة من مجموعة شباب موهوبين أبدعوا فى الإخراج والتإليف والتمثيل ومختلف العناصر بشكل متكامل، ونجحوا فى تقديم معالجة مميزة لقضية إنسانية تشغل المجتمعات وتتناول ذوى القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن الأعمال الجادة التى تقدم على مسارح الدولة تستهدف بناء الإنسان وترسيخ القيم السامية، مؤكدة استمرار جهود تطوير حركة المسرح باعتباره وسيلة مهمة لطرح القضايا المهمة ووضع حلول مبتكرة لها، ووجهت بتكرار تقديمه فى مختلف أنحاء الجمهورية.

يشار إلى أن العرض بطولة كل من: أحمد عباس، ويارا المليجي، ومصطفى رشدي، وسالي سعيد، وعبد الرحمن محسن، ومصطفى عبد الهادي، والطفل يوسف شعراوي، ديكور عبد الرحمن خالد، إضاءة ياسمين هاني، أزياء نوران الشيمي، استعراضات مي رزيق، موسيقي وألحان أحمد حسني، مساعدين إخراج ندى غنيم، ونور الدمرداش، مخرج منفذ محمود حسين، غناء نادين عامر وتوزيع موسيقى أحمد منصور، ويقدم معالجة لعلاقة ذوي القدرات الخاصة بأسرهم وذويهم، وأساليب التعامل بينهم في تابلوه فني إنساني، ويلقى الضوء على رغبة ذوى الهمم فى الاندماج بالمجتمع.

العرض نجح فى الحصول على العديد من الجوائز من مهرجانات مسرحية عدة، أهمها مهرجان المسرح العربى فى أكاديمية الفنون، ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة ومهرجان الحرية بالإسكندرية ومهرجان جامعة صحار فى سلطنة عمان والمهرجان القومى للمسرح المصرى، كما تم عرضه أون لاين فى مهرجان جامعة الزرقاء بالأردن ومهرجان المسرح الجامعى فى كازابلانكا بالمغرب، وتم عرضه أيضا فى محافظة بورسعيد، ضمن أنشطة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية هذا العام.