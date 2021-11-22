شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي للسينما تنعي سهير البابلي: حالة فريدة وقدمت أعمالا خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة الراحلة سهير البابلي التي رحلت منذ قليل عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت عزيز، إن الفنانة الراحلة كانت حالة فريدة، حيث قدمت للسينما والدراما والمسرح أعمالا ستظل خالدة في ذاكرة المشاهد، حيث جمعت بين الكوميديا والتراجيديا.

وتقدمت "عزيز" بخالص التعازى لأسرة الراحلة متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن الفنانة الراحلة سهير حلمي إبراهيم البابلي وُلدت في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

عملت في المسرح، وقدمت مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة.

وقدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية، منها: "استقالة عالمة ذرة"، "جناب السفير"، "لحظة ضعف" مع صلاح ذو الفقار، "ليلة القبض على بكيزة وزغلول".