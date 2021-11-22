شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية سهير البابلى: خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة يسرا، الفنانة الكبيرة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء اليوم، الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أننا خسرنا اليوم فنانة عظيمة وصديقة وفية، معربة عن حزنها لعدم تواجدها فى مصر لتوديعها.

وقالت يسرا، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أغلى الناس هتوحشينى.. إحنا النهاردة خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبى.. كان نفسى أكون موجودة فى مصر عشان أودعك.. مع السلامة يا أعز الناس سهير البابلى".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وقررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، إقامة سرادق العزاء، بعد غد الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.



