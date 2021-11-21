“حسيت كأني حشرة”… حفيد كمال الشناوي يروي سبب كراهيته للفنان هاني شاكر وزوجته – تفاصيل صادمة !

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 11:57 مساءً - كشف الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد الفنان القدير الراحل كمال الشناوي عن موقف «محرج» حدث له مع زوجة الفنان هاني شاكر، تعاملت فيه الأخيرة بشكل “متعجرف” معه، وترك أثرا سلبيًا سيئًا في نفسه.

حيث روى الفنان عمر الشناوي، أحد المواقف التي جمعته بالسيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، داخل إحدى الحفلات، بدار الأوبرا المصرية.

وكتب الفنان الشاب منشورا له عبر حسابه في “فيسبوك”، قال فيه “أنا نفسي احكي عن موقف حصلي أثناء ذهابي للأوبرا لاستلام تكريم بالنيابة عن جدي الراحل كمال الشناوي ربنا يرحمه. وكان الحفل ده بيكرم فيه الزعيم عادل إمام والفنانة الجميلة لبنى عبد العزيز وبيقدم الحفل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وقتها كان عمري 21 سنة ولبست بدلتي الوحيدة ورحت وكنت مرعوب بكوني أول مره يبقي ليا صلة لوحدي بالوسط الفني وناسه بدون وجود جدي معي. فقعدت في المكان المخصص لجدي الله يرحمه ومنتظر التكريم يبدأ”.

وتابع: “دخلت زوجه الفنان هاني شاكر مصطحبه معها ابنها وصديق له وكان المكان المخصص لهم بجانبي ولكن المشكلة هنا أن كان مخصص لهم كرسيين فقط وهما ثلاثة أشخاص قامت السيدة زوجه الفنان هاني شاكر نادهه الفتاه المسؤولة عن تنظيم الجلوس في القاعة وقالتلها مين ده وقاعد هنا ليه”.

واستكمل: “البنت وشوشتها في اعتقادي أن ده المكان المخصص لكمال الشناوي أو ده حفيد كمال الشناوي أو حاجه تانيه الله اعلم قامت قايلة بصوت عالي يقوم احنا ثلاثه هنقعد جنب بعض هنا، البنت ردت قالتلها ده مكانه ومقدرش أقومه فضلت تردد “يقوم أنا مرات هاني شاكر وهو البيحيي الحفله” وبتبصلي بصات اكني حشره قاعده وفضلت واقفه ومش ناويه تتنازل غير لما أنا اقوم”.

هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق وإبنهما

واستطرد حفيد كمال الشناوي: “البنت ردت عليها قالتلها أنا عندي حل ان حضرتك تقعدي في الصف ده وابنك وصديقه يقعدوا في مكان تاني في الصف الخلفك مباشرا ردت قالتلها “لا هو يقوم احنا هنقعد هنا”. أنا كنت محرج جدا الآن اولا أنا لوحدي ومحدش يعرف أنا مين ولأن الناس كلها بدأت تتفرج عليا اكني قاعد في مكان مش مكاني لأن مفيش إنسان هيقوم حد من مكان مخصص له بالجرأه والتعسف ده. في هذه اللحظة سمعت صوت لطيف جدا وكانت الفنانة لبنى عبد العزيز قالتلي تعال يا حبيبي اقعد جنبي الكرسي ده فاضي فقمت بسرعة لأن كنت عاوز الموقف ده ينتهي والناس تنشغل بحاجه تانية قامت مطبطبة عليا وقالتلي متزعلش”.

وأضاف حفيد كمال الشناوي: “الموقف ده أثر في نفسيتي جدا وحسيت اني مليش قيم’. وثانيا حصل في داخلي حاله لخبطة لأن وقتها حسيت بكره تجاه زوجه الفنان هاني شاكر وله هو شخصيا وفنه لأن كان اعتقادي أن الفن وأهله رقي وأخلاق والحصل معايا ده كان أبعد ما يكون عن مخيلتي لأهل الفن ولكن يشاء القدر اني في نفس الموقف فنانه جميلة مثل لبنى عبد العزيز تعدل الدفة وتوريني إن في كل مكان في دائما الحلو والوحش”.

واختتم حفيد كمال الشناوي: “الفن رقي، الفن أخلاق، الفن ليس بالبس والمظاهر والتفاخر بل بالسيره الطيبة وحب الناس ليك ولفنك”.

عمر كمال الشناوي يوضح سبب تدوينته

وتعرضت زوجة هاني شاكر للنقد في التعليقات على منشور حفيد كمال الشناوي، الذي دفع الأخير لكتابة تعليق إضافي قال فيه: “يا جماعة والله أنا آسف بس أنا مش بحكي القصه دي عشان حد يذم في أي حد الهدف مش الذم أو اننا نغلط في حد بل بالعكس. الهدف من القصة إن التعامل معايا في ظل ظروف دخولي القاعة دي يومها فكرني أن ممكن يكون شبيه بإحساس أي حد بيتوقف أو بيتمتع وهو مش فاهم ليه بيتعمل معاه كده وأن تصرف الفنانه لبنى عبد العزيز هداني وريحني وأن الأفضل هو الإحتواء والتوجيه”.

أحدث أعمال عمر كمال الشناوي

عمر كمال الشناوي يشارك حاليا في “مسلسل قواعد الطلاق ال 45” مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل من بطولة إنجي المقدم، عمر الشناوي، هايدي كرم، سالى شاهين، صدقي صخر، جيهان الشماشيرجى وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

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