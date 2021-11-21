حسن أبو الروس يتحدّى قرار إيقافه من نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يؤثر القرار الذي أصدرته نقابة الموسيقيين المصرية بإيقاف 19 من مؤدّي المهرجانات، في قرار الفنان حسن أبو الروس إحياء حفل في أحد النوادي الليلية، والذي كان قد أعلن عنه منذ أيام عبر صفحته الرسمية، متحدياً بذلك القرارات التي أصدرتها النقابة بمنعه من الغناء.

وظهر أبو الروس في المكان هو يغنّي “مليونير” و”فلتت مني” بطريقة الـ”بلاي باك” مستخدماً “الفلاشة”، وهو ما منعته نقابة المهن الموسيقية، وغرّمت على أثره الفنان أحمد سعد لعدم التزامه بالقرارات، ولم يكتف أبو الروس بتلك الأغاني، بل أعلن عن إصدار أغنية جديدة خلال السهرة وغنّاها بعنوان “لاء لاء”.

وكان الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد كشف تفاصيل قرار النقابة بإيقاف الفنان حسن أبو الروس، و18 من مؤدّي المهرجانات عن الغناء، وذلك اعتباراً من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لمخالفته قرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

وقال عبد الباقي في تصريح صحافي، إن قرار إيقاف حسن أبو الروس عن الغناء جاء بعد استدعائه من النقابة للتحقيق معه حول مخالفته لقراراتها، وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة خلال حضوره “مهرجان الجونة السينمائي”، مشيراً إلى أن أبو الروس ليس عضواً عاملاً. وأضاف حلمي عبد الباقي ساخراً: “كان لابس حاجة كده أستغفر الله العظيم يارب”.