“يا شباب يا بنات”.. كارول سماحة تتصدّر تصنيف أحلى الأغاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “يا شباب يا بنات” للنجمة اللبنانية كارول سماحة نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية “يا شباب يا بنات”، تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعا الثاني في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان. وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.

وتمثل الأغنية التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وأغنية “شكرًا”.