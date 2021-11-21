بإيقاعات الكناوية ونقش الحنّاء.. عادل إشبي يطرح جديده “غادي جاي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم المغربي الشاب عادل إشبي، يوم أمس السبت، أغنيته الجديدة بعنوان “غادي جاي” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

‎العمل الغنائي الجديد من كلمات وألحان عادل إشبي وبوعامر مهدي، وتوزيع كامي، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج المغربي الشهير أمير الرواني.

ظهر عادل إشبي بشكل مختلف في الفيديو كليب، بنقش حناء على صدره، كما أن الأغنية اعتمدت بشكل كبير على الإيقاعات الكناوية.

وأعرب “إشبي” عن تمنياته، بأن ينال عمله الجديد استحسان جمهوره المغربي والعربي، وقال في منشور على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي: “غادي جاي دابا على قناتي في اليوتوب وجميع بلاتفورمز اتمنى من كل قلبي انها تعجبكم”.

‎جدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إشبي كانت أغنية بعنوان “بحال بحال” وقد حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.