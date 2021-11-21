عباس النوري ينتهي من تصوير “حارة القبة 3”.. ويكشف موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثق الفنان السوري القدير، عباس النوري، لحظة انتهائه من تصوير الجزء الثالث من مسلسل “حارة القبة”، معرباً عن سعادته الكبيرة بهذا العمل الذي ينتظره الجمهور، بعدما حقق نجاحاً كبيراً عند عرض جزئه الأول.

وشارك النوري مقطع فيديو، عبر حسابه في “إنستغرام”، حرص من خلاله على مشاركة الجمهور كواليس تصويره المشهد الأخير من “حارة القبة 3″، وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين.

وظهر عباس النوري في الفيديو وبرفقته الفنان خالد القيش، ونادين تحسين بيك، ورصد ما يدور في الكواليس، وتحضيرات الفنيين، ومن يعملون وراء الكاميرا، متمنياً للجميع التوفيق.

وعلق خالد القيش، في الفيديو بشأن مشاركته في العمل، قائلاً: “بدي قلكن أحلى شيء في الجزء الثالث هو مشاركة الأستاذ عباس النوري، مش بس الجزء هذا بل المسلسل كله”، متمنياً ألا يكرهه الجمهور بسبب الشخصية التي سيقدمها في المسلسل، وأن يحظى العمل بإعجاب الجمهور.

وقالت نادين تحسين بيك: “كتير سعيدة بمسلسل حارة القبة مش لأن الأستاذ عباس فيه، ولكن في الحقيقة هو أستاذنا كلنا”، ليرد عليها عباس النوري، قائلاً: “تسلميلي يا نودا”.

وأكد النوري أن عرض مسلسل “حارة القبة 3” لن يكون في رمضان المقبل 2022، لكن سيجري العرض في دراما رمضان 2023، تاركاً تعليقاً على الفيديو، قال فيه: “اليوم الأخير في موقع تصوير حارة القبة الجزء 3.. إخراج رشا شربتجي”.

ويشارك عباس النوري في بطولة “حارة القبة 3” إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما السورية، وأبطال الجزأين السابقين، ومنهم: أمل عرفة، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، ومن إخراج رشا شربتجي عن نص للكاتب أسامة عوكش، ومن إنتاج شركة عاج، وينتمي المسلسل إلى أعمال البيئة الشامية، ويسلط الضوء على معاناة أهل الشام الفقر والجوع والتشرد.