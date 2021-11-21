بمناسبة عيد الشكر.. بايدن يعفو عن ديكين روميين في البيت الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عفا الرئيس الأميركي جو بايدن هذه السنة عن الديكين الروميين الضخمين “بينات باتر” و”جيلي”، في حديقة الورود في البيت الأبيض، كجزء من التقاليد المتبعة في عيد الشكر.

وأصدر بايدن بياناً يوم الجمعة قال فيه: “بدلاً من طهي هذين الديكين الروميين سيُعطيان جرعات معززة من اللّقاحات”، الّتي كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد سمحت باستخدامها على نطاق واسع في وقت سابق من يوم السبت.

كما سلّط الرئيس الضوء خلال الحفل على توخي الحذر من فيروس كورونا، داعياً الجميع إلى العودة لتقاليد عيد الشكر مع أحبائهم.

وقبل أن يُدلي الرئيس بايدن بكلمته، كان الديكان الروميان يتجولان في حديقة الورود التابعة للبيت الأبيض. وعزفت فرقة موسيقية ألحاناً مرتبطة بالطيور، منها “فري بيرد” (الطائر الحرّ) و”بيرد لاند” (أرض الطيور)، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.