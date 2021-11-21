شكرا لقرائتكم خبر عن زغلول تودع بكيزة.. إسعاد يونس: فارقتنى عشرة عمرى وأسعى للعودة إلى مصر لأودعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن حزنها الشديد لوفاة صديقتها ورفيقة دربها وعشرة عمرها النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، مشيرة إلى أنها تلقت هذا الخبر الحزين خلال سفرها خارج مصر، مؤكدة أنها تسعى باستماتة للعودة إلى مصر حتى تكون فى وداعها.

وقالت إسعاد، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين وأنا خارج البلاد، فارقتنى حبيبتى وعشرة عمرى ورفيقة أيامى وأستاذتى سهير البابلى، محاولات مستميتة للعودة إلى مصر حتى أكون فى وداعها، اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل، عزائى الوحيد الآن أن أجد مكان فارغ فى أول طائرة إلى مصر".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.



إسعاد يونس مع الراحلة سهير البابلى



