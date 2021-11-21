شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب ناعية سهير البابلى: دمها خفيف وسيدة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة عفاف شعيب الفنانة الراحلة سهير البابلى، قائلة: "دمها خفيف قوى فى التصوير.. وسيدة جميلة وربنا من عليها بالطاعة وكانت على تواصل بالطاعة لربنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "كان لها رصيد كبير فى التواصل مع ربها ودينها.. وفقدنا فنانة لا تعوض، وندعوا لها بالرحمة".

يذكر أن الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلى لها العديد الأعمال الفنية من أشهرها على سبيل المثال وليس الحصر، فيلم " أخطر رجل في العالم، جناب السفير، يوم من عمري، ليلة عسل، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، استقالة عالمة ذرة"، ومسلسل " بكيزة وزغلول"، ومن الأعمال المسرحية "ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، العالمة باشا"، وغيرها من الأعمال القيمة التى سوف يخلدها التاريخ.