شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنانة سهير البابلي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، إقامة سرادق العزاء، بعد غد الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من الفنانين لتقديم واجب العزاء، حيث كانت تتمتع الراحلة بشعبية كبيرة.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.