شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حلا شيحة فور وصولها لمنزل سهير البابلي لمؤازرة ابنة الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود ذهبا لمنزل الفنانة الراحلة سهير البابلي لمؤازرة ابنتها نيفين الناقورى بعد وفاة والدتها، وبمجرد وصول حلا شيحة انهارت من البكاء ولم تستطع تمالك نفسها.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفاتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى قد تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على "إنستجرام" منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.