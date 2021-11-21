شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى مودعا سهير البابلى: فنانة وإنسانة رائعة.. نبيلة عبيد: ابتسامة لا تغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير محمد صبحى، على نعى النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء اليوم، الأحد، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، داعيا لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، مؤكدا أنها كانت فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ببالغ الحزن والأسى أنعى اليوم فنانة كبيرة وإنسانة رائعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى سهير البابلى، وداعاً يا سهير.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".

ونعتها أيضا النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، التى قالت عبر حسابها على "إنستجرام": "رحم الله ضحكة لا تنسى وابتسامة لا تغيب، رحم الله وجها كان بيشع نور، رحم الله الصديقة الجميلة والعزيزة على قلبى الفنانة الكبيرة سهير البابلى، خالص العزاء لابنتها نيفين والعائلة ولكل جمهورها فى كل العالم العربى".

كما نعتها أيضا الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، التى قالت عبر حسابها على "إنستجرام": "البقاء لله فى الجميلة الرائعة الفنانة سهير البابلى، رحمة الله ورضوانه عليكى يا حبيبتى"، فيما قالت روبى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته.. سهير البابلى".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.



روبى



محمد صبحى



منى عبد الغنى