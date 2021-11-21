شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى سهير البابلي: فقدنا فنانة من رائدات المسرح العربى عبر تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة التونسية هند صبرى، الفنانة الكبيرة سهير البابلي التى رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أودعتها في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت هند صبرى صورة للفنانة سهير البابلي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "فقدنا اليوم فنانة من رائدات المسرح العربي عبر تاريخه، حققت نجاحات كبيرة ادخلتها قلوب الجميع، وداعًا الفنانة الكبيرة سهير البابلي وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها عبر الوطن العربي الكبير".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.



