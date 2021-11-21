شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز وزوجها يعودان إلى نيويورك بعد احتفالهما بعيد زواجهما الـ 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثنائى كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس من رحلتهما خارج نيويورك، وذلك بعدما احتفلا بعيد زواجهما الـ 21 مؤخرًا، في رحلة معًا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل الذى أظهر الثنائى وهما ملتزمان بكل الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، ليظهرا بالكمامة طيلة تواجدهما داخل المطار.

من ناحية أخرى سبق وحصلت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، على جائزة تونى، عن دورها فى المسرحية الموسيقية A Little Night Music ، وأهدت الجائزة لزوجا النجم العالمى مايكل دوجلاس، وذلك تعبيرا عن حبها له، وألقت النجمة خطاب خصصته لزوجها في حفل توزيع جوائز توني السنوية.



كاثرين وزوجها

وأشارت الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا، اثناء احتفالها بتلك المناسبة إلى النجم السينمائى المخضرم مايكل دوجلاس، البالغ من العمر 65 عامًا، وقالت: "أترون ذلك الرجل هناك؟.. إنه نجم سينمائى، وأنا أنام بجانبه كل ليلة".



مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

واضافت أنها شعرت وكأنها سندريلا فى ثوبها الأزرق الجليدى من فيرساتشى الذي حضرت به الحفل، وتابعت، "ياربى.. ماذا كانت تفعل سندريلا في هذا الثوب والنعل الزجاجى؟.. الليلة أشعر حقا مثل سندريلا.. أفقد صوتى، لكننى سأكون على خشبة المسرح غدًا، لا تقلقوا".

كما علقت كاترين آنذاك علي فوزها بالجائزة من خلال حساب على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت، "تهانينا لجميع الفائزين بجائزة تونى والمرشحين الذين تم الاحتفال بهم الليلة الماضية.. العالم مسرح، والمسرح هو عالم من الترفيه.. أحبكم".