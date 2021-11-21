شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحا عن معرض والدها: فنان عظيم أبدع بترك بصمة فريدة وفخورة أنى بنتك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة حلا شيحا، عن سعادتها الكبيرة بمعرض والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحا، الذى يحمل عنوان "روح مصرية فى جاليرى بيكاسو"، مؤكدة أن لوحاته تِعبر عن فنان عظيم أبدع بترك بصمة فريدة فى كل لوحة يرسمها، مشيرة إلى أن و الدها وخلال رحلة طويلة حقق فيها نجاحات أوجدت فيه مسارًا جديدًا ومختلفًا للفن التشكيلى فى مصر والوطن العربى وحصد المراكز الأولى فى أمريكا، معربة عن فخرها الشديد به وبأنها ابنته.

وقالت حلا: "لوحات مُبهرة فيها روح أجدادنا المصريين القدماء، لوحات تِعبر عن فنان عظيم أبدع بترك بصمة فريدة فى كل لوحة يرسمها، والدى دكتور أحمد شيحا، أنت فى كل مرة تفاجئنا وتُثرى أرواحنا قبل عقولنا، أنت دائما متميز ومتفرد لا تُشبه أحد ولا أحد يُشبهك لأنك ببساطة طاقة فنية هائلة متحركة بحبك لفنك منذ كنت 8 سنوات إلى الآن".

وأضافت حلا: "رحلة طويلة حققت فيها نجاحات وأوجدت فيه مسارًا جديدًا ومختلفاً للفن التشكيلى فى مصر والوطن العربى بل وحصدت المراكز الأولى فى أمريكا وتم اختيارك أن تكون مستشار للفن التشكيلى المعاصر فى أمريكا فى البيت الأبيض، ولكنك رجعت لمصر بلدك واخترت أن تبقى هنا لأنك دايماً بتقولنا حب الوطن غالى وأنت بتحب مصر بلدك وبلدنا كلنا وغالية عندك أوى وأنت زرعت فينا الحب ده بالتوفيق والنجاح المكلل بالصبر والإرادة والرؤية الفنية الواضحة والأمل الدائم فى غد أفضل".

وتابعت حلا: "شكرًا والدى الغالى، إحنا فعلا استمتعنا بأعمالك الأصيلة والتى ستظل فى هذا التاريخ ملهمة لنا ولأجيال قادمة ستتعلم أنه لا فن بدون فكر واعى وحب حقيقى ورؤية واضحة وحب قوى للوطن وربط الماضى بالحاضر.. سعيدة وفخورة إنى بنتك".

وحضرت الفنانة حلا شيحا، وزوجها معز مسعود، معرض والدها الفنان أحمد شيحا، الذى يحمل عنوان روح مصرية فى جاليرى بيكاسو بالتجمع الخامس، أمس السبت، بحضور الفنانة هنا شيحة وعدد من الفنانين التشكيليين وبعض الشخصيات العامة.

وقام الفنان أحمد شيحا، بتوقيع كتابه من إصدار جاليرى بيكاسو، وهو يحمل بين طياته أعمالاً للفنان عبر سنواته الإبداعية ومراحلها المختلفة وتقنياتها المتعددة مصحوبًا بالدراسات النقدية العديدة من أشهر نقاد الحركة التشكيلية بالمنطقة العربية.



حلا فى معرض والدها أحمد شيحا



حلا وزوجها معز وشقيقتها هنا ووالدها



حلا فى معرض والدها



لوحات أحمد شيحا



لوحات أحمد شيحا



إحدى لوحات أحمد شيحا



