شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وأشرف عبد الباقى وشيكو ينعون سهير البابلى: رحلة خلصت بكل ما فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعى النجمة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء اليوم، الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، مؤكدين أنها قامة فنية كبيرة لا تعوض وستظل أعمالها باقية أبد الدهر.

وودع الفنان الكبير صلاح عبد الله، الفنانة الراحلة، قائلاً عبر حسابه على تويتر: "رحلة خلصت بكل ما فيها من ضحك ولعب وجد وحب وفن وفن، رحلت من دنيتها لكنها لن ترحل من دنيتنا، فالرائعون المبدعون لا يرحلون، الفاتحة والدعاء سهير البابلى".

وقال الفنان أشرف عبد الباقى: "البقاء لله.. ربنا يرحمها ويغفر لها"، وقال مصطفى شعبان: "الله يرحمها ويحسن إليها، قامة فنية وإنسانية كبيرة لا تعوض"، فيما قال شيكو: "الله يرحمك ويغفر لك ويصبر حبايبك وأهلك يا لذيذة يا ممتعة.. البقاء لله".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.



أشرف عبد الباقى



شيكو



صلاح عبد الله