شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى وهنا الزاهد فى كواليس تصوير مسلسل "أنا وهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان أشرف عبد الباقى تصوير مسلسل "أنا وهى" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والذى يجسد فيه شخصية طبيب نفسى، يتردد على عيادته أحمد فهمى وهنا الزاهد للعلاج من أمراض نفسية، ويتعرفان على بعض وتبدأ قصة حب بينهما وبشارك عبد الباقى في تفاصيل هذه العلاقة.

مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، ومن المقرر الانتهاء من تصويره يوم 30 نوفمبر الجارى تمهيداً لعرضه.

ويعود أشرف عبد الباقى للتجسيد شخصية الطبيب النفسى فى "أنا وهى"، بعدما جسد الشخصية قبل 17 عاماً في واحد من أشهر أدواره بفيلم "حب البنات" مع ليلى علوى وحنان ترك، حيث ظهر بشخصية دكتور "مهيب" في فيلم "حب الباب" والذى يسكن في نفس عمارة بطلتا الفيلم ليلى علوى وحنان ترك، وتلجأ له ليلى علوى للتحدث معه بعد شعوره بانجذاب إلى أحمد عز ووقوعها في حبه، كما تلجأ له حنان ترك من أجل التخلص من صفة عدم اختيار كلامها والتحدث بطريقة منفعلة دائماً وعدم تركها مساحة لأحمد برادة للتقرب منها.

وكان أشرف عبد الباقى قد رحب بزيارة الفنان لطفى لبيب لأسرة المسلسل الأسبوع قبل الماضى، حيث نشر عبد الباقى صورة تجمعة مع لطفى لبيب من الكواليس وعلق": نورنا إمبارح فى التصوير عمنا لطفى لبيب وكان من أحلى الأيام"، وفى نفس الوقت رحب أحمد حاتم أيضاً بطلفى لبيب قائلاً: كنت واحشنا جدا يا أستاذ لطفى زودت قيمتنا بزيارتك دى".