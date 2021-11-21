شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية I Drink Wine لـ أديل كانت مدتها 15 دقيقة فى النسخة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية الأمريكية أديل عن أن أغنية "I Drink Wine" التي طرحت في ألبومها الجديد "30"، ووصلت مدتها إلى 6 دقائق، كانت في الأصل مدتها حوالى الـ 15 دقيقة.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، صرحت أديل قائلة: "أغنية I Drink Wine وصلت مدتهى في التسجيل الأصلى إلى 15 دقيقة، ولكن تمت إزالة أكثر من نصف الأغنية، لتصل مدتها الجديدة إلى 6 دقائق".

يبدو أن النجمة البريطانية أديل، تسعي لتحطيم الأرقام القياسية بألبومها الجديد 30، الذى طرحته بالكامل منذ ساعات قليلة، وهو ما ينتظره الجماهير منذ ما يقارب الـ6 سنوات، حيث يضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني الدرامية التي اشتهرت بها النجمة البريطانية، وسرعان ما حظي الالبوم الجديد على تقييمات مرتفعة من قبل النقاد وجمهورها الذي سارع ونشر بعض أغاني الالبوم عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

ووصفت صحيفة فاريتي، البوم أديل الجديد 30 بأنه الألبوم الذى يحتوي على الدراما المؤلمة للحياة والموت، وحققت الأغاني عدد مشاهدات ضخم خلال الساعات الاولي من طرحه عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وعلى جانب آخر، ستحصل أديل على ما يقرب من 100 مليون دولار مقابل ظهورها مع الإعلامية اللامعة أوبرا وينفري في سهرتها تحت عنوان Adele: One Night Only، وذلك بعد مشاهدة من قبل 9.9 مليون مشاهد في المتوسط ​​وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل البرنامج الخاص على درجات أعلى من جوائز الأوسكار لهذا العام وهي (9.85 مليون) وهو أعلى نسبة مشاهدة لبرنامج ترفيهي على شبكة سي بي إس منذ حلقة أبريل من NCIS.

وتألفت السهرة من جزئين، الأول المقابلة مع أوبرا وينفري، والثاني استعراض غنائي حضره كوكبة من المشاهير، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النجمة العالمية (33 سنة) تترقب أصداء صدور ألبومها الجديد "30" الذى طرح في الأسواق الجمعة، وهي في الوقت نفسه تثبت أن الموسيقى والغناء ليسا الطريقة الوحيدة لجني الأموال.