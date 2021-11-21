شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون وأحمد حلمى ودنيا سمير غانم ينعون سهير البابلى: وداعًا الفنانة الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم أحمد حلمى، الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، قائلاً عبر حسابه على تويتر: "وداعا الفنانة الكبيرة سهير البابلى، ربنا يرحمها"، كما نعتها النجمة سيمون، قائلة: "وفاة الفنانة سهير البابلى الله يرحمها".

كما نعت الفنانة الكبيرة الراحلة، النجمة دنيا سمير غانم، التى قالت عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله الفنانة القديرة سهير البابلى، ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته، خالص التعازى للأسرة الكريمة"، وقال خالد سليم: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا للفنانة الجميلة سهير البابلى، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، البقاء لله".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.



أحمد حلمى



دنيا سمير غانم



سيمون