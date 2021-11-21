شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ناعية الفنانة الراحلة سهير البابلى: استودعتك الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة شريهان، الفنانة الراحلة سهير البابلى، التى رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "استودعتك الله والله خير الحافظين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سهير البابلى".



شريهان

ومن جهته كشف المخرج عمر زهران، لـ"الخليج 365" عن موعد تشييع جنازة الفنانة الكبيرة سهير البابلي حيث قررت أسرة الراحلة تشييع الجثمان غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.