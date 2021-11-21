شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ناعيًا سهير البابلى: هتوحشينا يا سوسكا.. وعمر زهران: ورحلت أعز الحبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم محمد هنيدى، الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، التى وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، وقال هنيدى، عبر حسابه على تويتر: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلى ويصبر أهلها وأسرتها يارب، هتوحشينا يا سوسكا".

فيما نشر المخرج الكبير عمر زهران، صورة مع الفنانة الراحلة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "ورحلت أعز الحبايب".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

كان الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقورى ابنة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة التى ترقد فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وقال طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر ولم تتحسن قائلا: "ربنا يتولاها، ولا نكف عن الدعاء".



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